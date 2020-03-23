23 Март 2020 2020-03-23T06:58:22+03:00

Пожар в пятиэтажном доме: восемь человек спасли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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23 марта в пол-второго ночи произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Чунский. Загорелась одна из квартир на третьем этаже. Одиннадцать жильцов дома успели выбежать из здания до приезда спасателей. Но, из-за того, что густой дым окутал подъезд, не все смогли попасть на лестницу и попасть на улицу. Пожарные подоспели вовремя.

«С помощью автолестницы были спасены семь человек, из них трое детей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели нашли мертвым 30-летнего хозяина квартиры, в которой вспыхнуло пламя. В соседней находился мужчина, получивший многочисленные травмы, когда пытался спастись из задымленного помещения. Сотрудники «Скорой помощи» доставили пострадавшего в больницу.

С пожаром справились за полчаса. Сотрудниками МЧС проводится проверка, выясняются причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU