2020-03-24T10:38:01+03:00
Происшествия

За миллионную взятку арестован руководитель транспортной компании в Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается
Ксения АГАФОНОВА
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За миллионную взятку арестован руководитель транспортной компании в Иркутской области.За миллионную взятку арестован руководитель транспортной компании в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет обвиняет директора одной из крупных транспортных компаний Иркутской области в получении взятки в крупом размере.

«По версии следствия, директор предприятия получил от представителя юридической фирмы взятку свыше 1 миллиона рублей за заключение договоров купли-продажи черного и цветного металлов, принадлежащих муниципальному предприятию», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Таким образом, на протяжении года по договоренности обвиняемого с коммерческими компаниями демонтировались и продавались по заниженным ценам рельсы некоторых трамвайных маршрутов, по которым транспорт уже давно не ездил.

На руководителя компании завели уголовное дело. Полная сумма взятки, которую обвиняемый должен был получить, составляла 2 миллиона рублей. Однако, мужчину задержали сотрудники УФСБ после получения первой выплаты. Его задержали под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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