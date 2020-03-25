Мужчину, сымитировавшего суицид приятеля, будут судить в Иркутской области
Следователи города Черемхово в Иркутской области завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство». В суд переданы материалы, касающиеся подозреваемого, обставившего смерть своего товарища как суицид. Сначала 43-летнему мужчине, сообщившему о случившемся в его квартире, поверили. Но судебно-медицинская экспертиза опровергла его показания.
«После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии, не характерной при самоубийстве», - сообщает СУ СК России по Иркутской области. – «В кратчайшие сроки подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции».
На допросе 43-летний сибиряк во всем признался. Он рассказал, что поссорился с товарищем, убил его, а после хотел отвести от себя подозрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU