В Иркутской области обследовали более 400 пострадавших от наводнения домов
Дома, пострадавшие от наводнения в Иркутской области летом 2019 года, обследует «Роскапстрой». По данным на 25 марта, осмотрено 413 строений. Всего необходимо оценить состояние 486 объектов. Организация работает во всех пострадавших районах, в том числе в труднодоступной Тофаларии.
Как подчеркнул на заседании штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас стоит задача следить за исполнением плана-графика восстановления и строительства социальных объектов и жилья в пострадавших территориях. Всего в этом плане более 200 зданий.
- Часть сдается в этом году, остальные – в 2021-2022, но начать проектные работы по ним мы должны сейчас, - заявил Игорь Кобзев. - На особом контроле строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Жители пострадавших районов ждут от нас правильных, своевременных и конкретных решений.
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