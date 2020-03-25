2020-03-25T13:08:12+03:00
Общество

В Иркутской области обследовали более 400 пострадавших от наводнения домов

В плане-графике восстановления и строительства социальных и жилых объектов свыше 200 зданий
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Дома, пострадавшие от наводнения в Иркутской области летом 2019 года, обследует «Роскапстрой». По данным на 25 марта, осмотрено 413 строений. Всего необходимо оценить состояние 486 объектов. Организация работает во всех пострадавших районах, в том числе в труднодоступной Тофаларии.

Как подчеркнул на заседании штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас стоит задача следить за исполнением плана-графика восстановления и строительства социальных объектов и жилья в пострадавших территориях. Всего в этом плане более 200 зданий.

- Часть сдается в этом году, остальные – в 2021-2022, но начать проектные работы по ним мы должны сейчас, - заявил Игорь Кобзев. - На особом контроле строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Жители пострадавших районов ждут от нас правильных, своевременных и конкретных решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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