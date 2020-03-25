Из-за коронавируса актеры в Иркутске будут показывать спектакли в Интернете

25 Март 2020 2020-03-25T14:06:36+03:00

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С сегодняшнего дня, 25 марта, Иркутское театральное училище приступает к показу пьес в онлайн-режиме. Артисты будут выкладывать трансляции спектаклей на своем Youtube-канале.

«В онлайн-трансляциях будут показаны дипломные спектакли выпусков 2018 и 2019 годов», – сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области. – «25 марта первой появится видеозапись комедии «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира».

Помимо этого в расписании театрального училища еще 10 постановок. 28 марта состоится показ спектакля «Класс-концерт». 30 марта покажут драму в одном действии Елены Исаевой «Двор как уходящая натура».

1 и 15 апреля зрители увидят чеховские водевили «С иронией о грустном». 3 апреля будет представлен пластический спектакль «Жизнь человека» автора Леонида Андреева.

5 апреля – комедия Александра Островского «За чем пойдешь, то и найдешь». 7 апреля каждый желающий может насладиться драмой «Брат Алеша» по мотивам произведения Федора Достоевского.

9 апреля вас ждет постановка «Пышка» по одноимённой повести Ги де Мопассана. 11 апреля еще один пластический спектакль «Республика ШКИД». 13 апреля вновь покажут «Сон в летнюю ночь».

Все спектакли будут выставлены в указанные даты ровно в 15.00. То есть первая постановка уже доступна онлайн-зрителям.

Кроме того, 28 марта в 15.00 Иркутское театральное училище проведет день открытых дверей в онлайн-режиме. На все интересующие вопросы ответят преподаватели, выпускники и администрация учреждения. Абитуриенты и их родители также могут узнать подробную информацию по электронной почте или по телефону.

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