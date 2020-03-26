2020-03-26T06:53:37+03:00
Общество

В Иркутской области волонтеры будут доставлять лекарства пожилым людям

В регионе создают реестр страдающих хроническими заболеваниями старше 65 лет
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Игорь Кобзев: - При угрозе возникновения случаев заражения коронавирусом в группе риска находятся люди пожилого возраста. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Игорь Кобзев: - При угрозе возникновения случаев заражения коронавирусом в группе риска находятся люди пожилого возраста. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области пожилым людям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, не нужно будет ходить в поликлиники, чтобы получить рецепт на нужное лекарство. Необходимые препараты волонтеры им привезут прямо домой.

Об этом министр здравоохранения региона Наталья Ледяева сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, которое провел и.о. губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

- При угрозе возникновения случаев заражения коронавирусом в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача - сделать все, чтобы они оставались на самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь - продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта деятельность должна быть скоординирована с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течении 15 минут, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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