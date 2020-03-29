Россиянка сожгла 56 тысяч в микроволновке, решив обработать их от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:18:08+03:00

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Москвичка спалила сбережения, купюры на 56 тысяч рублей, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке. Все банкноты от электромагнитного излучения разом загорелись и теперь непригодны к использованию. Выяснилось, что она была не первой пострадавшей. Таким же путем лишилась средств китаянка, засунувшая юани в печку с той же целью.

"Наверняка многие слышали предупреждения экспертов о том, что деньги в банкоматах могут разносить коронавирус. Действительно, в мире уже зафиксировано несколько случаев "непорочного заражения" граждан, которые, находясь в самоизоляции, получали и передавали деньги или кредитные карточки. Выяснилось, что коронавирусу очень нравится наличность.", - подтверждает реальное существование опасности сайт kp.ru

В рекомендациях Минздрава по диагностике и лечению коронавируса также уточняется - один из путей передачи заражения - контактный. И вирус может сохраняться на поверхности довольно долго. Именно поэтому закрылась часть банкоматов - та, в которых деньги содержатся в одной ячейке

Что же делать с деньгами? Самое простое - не делать ничего. Через три дня на банкнотах вирус исчезнет, даже если он и был. А после этого ими можно расплачиваться. А вот руки после похода в магазин тщательно моем с мылом. На пластике вирус держится дольше, но его можно протереть мыльным раствором. Только не вздумайте антисептиками - сотрете магнитный слой.

С рублями так поступать нельзя: они не только бумажные, но и имеют различные элементы защиты от подделки...Но об обеззараживающих свойствах обработки в микроволновке знают все хозяйки. Не зря там стерилизуют тару под домашние консервы. Вот только купюры -это не стекло.

"Поддавшись панике, одна жительница столичного региона решила уберечь близких от заражения и отправила свои сбережения в микроволновку. Обеззаразить купюры от коронавируса ей не удалось, зато получила настоящее потрясение. После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.Результаты сомнительного эксперимента опубликовала в инстаграме пользователь с ником prosto.robski." , - уточняет "Комсомолка".

На снимке, который она прикрепила к посту можно без труда пересчитать сожженные пятитысячные купюры - 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU