2020-03-30T03:58:14+03:00
Общество

Ушедшего из дома без верхней одежды мальчика разыскивают в Улан-Удэ

Он пропал 29 марта
Мария КНЯЗЕВА
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Ушедшего из дома без верхней одежды мальчика разыскивают в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД по Республике БурятияУшедшего из дома без верхней одежды мальчика разыскивают в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД по Республике Бурятия
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В Улан-Удэ пропал мальчик без верхней одежды. 11-летний ребенок вышел из дома в Железнодорожном районе столицы Бурятии примерно в 19.30 29 марта. Его разыскивают и полицейские, и волонтеры отряда "Лиза Алерт. Бурятия".

«Приметы Владислава - европейской внешности, рост 120 см, худощавого телосложения», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия.

Отмечается, что мальчик ушел без куртки, теплых штанов и теплой обуви. Одет был в кофту синего цвета с красными полосками, черные колготки и такого же цвета тапочки.

Утром 30 марта о его местонахождении еще ничего не известно. Если вы видели мальчика, позвоните по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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