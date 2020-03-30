2020-03-30T09:28:43+03:00
Общество

Цирку, в котором голодали животные в Ангарске, передали двухнедельный запас продуктов

Артисты просят пока не приносить больше еду, потому что боятся, что она может испортиться
Анна ПОПОВА
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Цирку, в котором голодали животные в Ангарске, передали двухнедельный запас продуктов. Фото: инстаграм цирка "Адреналин"Цирку, в котором голодали животные в Ангарске, передали двухнедельный запас продуктов. Фото: инстаграм цирка "Адреналин"
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Накануне в официальном аккаунте цирка шапито "Адреналин", который сейчас на гастролях в Ангарске, появилось тревожное сообщение: артисты не могут давать представления из-за отмены массовых мероприятий и им нечем кормить животных и своих детей. Они попросили помочь, кто чем может. Их запас продуктов должен был закончиться через пару дней, если бы не отзывчивые ангарчане, которые привезли им двухнедельный запас мяса, сена и овощей.

"Уважаемые жители Ангарска, спасибо вам большое - вы пополнили наши запасы провизии на 2 недели, - благодарит горожан художественный руководитель цирка Анастасия Евхименко. - Ее уже так много, что нам ее просто негде хранить. Поэтому я прошу вас - пока больше ничего не привозите! Просто мы переживаем, что некоторые продукты пропадут, и тогда ваши старания будут напрасными".

В качестве благодарности жителям Ангарска цирк "Адреналин" проведет для всех особое бесплатное представление! Но состоится оно только тогда, когда в Иркутской области официально разрешат проводить массовые мероприятия.

Цирку, в котором голодали животные в Ангарске, передали двухнедельный запас продуктов. Видео: официальный инстаграм цирка "Адреналин".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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