31 Март 2020 2020-03-31T11:19:22+03:00

В Иркутске ограничили доступ на детские и спортивные площадки Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Во всех районах города определены места, которые окружат сигнальными лентами

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Доступ на детские и спортивные площадки, расположенные на территории общественных пространств, ограничивают в областном центре. Защитными лентами оградят 22 объекта.

Такое решение принято на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под руководством председателя Думы Иркутска, временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Ружникова и вице-мэра Иркутска, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова.

– Сегодня необходимо соблюдать все меры предосторожности, выполнять элементарные предписания. Ограничьте контакты с другими людьми, внимательно отнеситесь к своему здоровью, по возможности проводите время дома. Гулять с детьми на детских и спортивных площадках сейчас – проявление беспечности, – подчеркнул Руслан Болотов. – Позаботьтесь о людях старшего поколения. Напомню, в городе работают наши волонтеры и каждый может обратиться к ним за помощью.

На заседании межведомственного штаба решено распространить аналогичные меры и на наиболее популярные общественные пространства. Их территорию также оградят сигнальными лентами.

- Призываю иркутян воздержаться от посещения таких мест, выполнять рекомендации режима карантина, оставаться дома, – обратилась к горожанам заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

Работа по ограничению доступа будет продолжена. При содействии управляющих компаний планируется также огораживать сигнальными лентами детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU