В Приангарье поступило сто тысяч медицинских масок
Сто тысяч медицинских масок приобретено по поручению исполняющего обязанности губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Более 50 тыс. уже передали в аптечную сеть Иркутска, еще 5 тыс. направлено в Ангарск, по 2,5 тыс. получили Усть-Ордынский округ и Шелехов. Около 40 тыс. масок находятся в резерве министерства здравоохранения региона.
В ближайшее время ожидается поступление еще 50 тыс. масок. Они будут реализованы в аптеках территорий области. Всего же до конца этой недели в регион прибудет еще 200 тысяч штук этих изделий. Поступление основной партии - около 900 тыс. одноразовых масок и 100 тыс. респираторов - ожидается 12 апреля. Их тоже распределят по аптекам и медицинским учреждениям региона.
Напомним также, что Игорь Кобзев предложил организовать в Иркутской области собственное производство медицинских масок и других средств защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU