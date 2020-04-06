2020-04-06T12:01:28+03:00
Общество

В Приангарье поступило сто тысяч медицинских масок

Основная партия ожидается до 12 апреля
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Сто тысяч медицинских масок приобретено по поручению исполняющего обязанности губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Более 50 тыс. уже передали в аптечную сеть Иркутска, еще 5 тыс. направлено в Ангарск, по 2,5 тыс. получили Усть-Ордынский округ и Шелехов. Около 40 тыс. масок находятся в резерве министерства здравоохранения региона.

В ближайшее время ожидается поступление еще 50 тыс. масок. Они будут реализованы в аптеках территорий области. Всего же до конца этой недели в регион прибудет еще 200 тысяч штук этих изделий. Поступление основной партии - около 900 тыс. одноразовых масок и 100 тыс. респираторов - ожидается 12 апреля. Их тоже распределят по аптекам и медицинским учреждениям региона.

Напомним также, что Игорь Кобзев предложил организовать в Иркутской области собственное производство медицинских масок и других средств защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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