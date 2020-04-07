Михаил Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными

7 Апр 2020 2020-04-07T09:36:59+03:00

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Михаил Мишустин призвал губернаторов к адекватности. И прежде всего - относительно уровня полномочий. Так, административные границы регионов закрывать недопустимо. Премьер напомнил, что президент дал право главам регионов определить для территорий конкретный режим ограничений. Но это вовсе не означает, что необходимо создавать границы внутри страны.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, - цитирует слова Михаила Мишустина сайт kp.ru. - За выходные ситуация исправилась.

Об этом сказал глава правительства на совещании со своими заместителями в понедельник. Он отдельно заметил, что введенные по всей стране ограничения на работу магазинов кроме тех из них, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости, должны соблюдаться. Но речь не идет об онлайн-торговле.

- Службы и компании, которые занимаются этим, делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросы, - заявил Михаил Мишустин.

Премьер сказал, что курьерскую доставку надо поддерживать, пункты выдачи заказов тоже. И уж никак не следует останавливать грузовики на въезде в регион. Правила для дистанционной торговле должны быть четкими, конкретными и понятными.

Кроме того, глава правительства сообщил, что рейсы, которыми будут вывозить застрявших за границей соотечественников, возобновились. Но в этой сфере нужно было навести порядок, поэтому и потребовались заявления от желающих вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU