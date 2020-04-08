2020-04-08T06:33:47+03:00
Происшествия

Петарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в Забайкалье

Возбуждено уголовное дело, виновника ищут
Любовь АРБАТСКАЯ
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Петарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в ЗабайкальеПетарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в ЗабайкальеФото: Ольга Крыльцова
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"Смотрите, да это же щенок..." - от своей находки жители небольшого села Новая Кука, что в Читинском районе Забайкалья, были в ужасе. Они увидели на улице маленькое окровавленное тельце, у которого была разорвана пасть. Живодеры поиздевались над трехмесячным щенком, взорвав в его пасти петарду... Кто именно это сделал - пока выясняется.

"6 апреля полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным", - рассказали "КП-Иркутск" в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. - "Виновных установят и привлекут к уголовной ответственности".

Отметим, что максимальное наказание, которое грозит по этой статье, - штраф до 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы. За издевательство над щенком придется отвечать по всей строгости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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