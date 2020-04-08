Полицейские спасли шелеховскую пенсионерку, которую придавило кухонным гарнитуром

8 Апр 2020 2020-04-08T08:07:22+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в одном из кварталов Шелехова о помощи просит пенсионерка, полицейские Максим Пугачев и Григорий Романов, узнали, получив сообщение по рации. Оперативники, которые находились неподалеку, сразу выехали по адресу. Там их встретили встревоженные соседи, которые и позвонили в дежурную часть. Они рассказали Максиму и Григорию, что их пожилая соседка обычно ведет себя тихо, а в этот день вдруг начала громко кричать.

Полицейские попытались попасть в квартиру пенсионерки, но на звонки в дверь она не отреагировала. Тогда молодые офицеры приняли решение проникнуть внутрь через окно. Когда напарники пробрались в жилище, они увидели, что 70-летняя хозяйка квартиры лежит на кухне без сознания, придавленная кухонным шкафом. Максим и Роман подняли тяжелый гарнитур с женщины и сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи вовремя оказали ей необходимую помощь.

- Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Когда она пришла в себя, сразу поблагодарила сотрудников за помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дальнобойщику, неделю жившему на обочине трассы из-за поломки фуры, сибиряки собрали деньги (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU