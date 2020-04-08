За самосуд над соседом осудили жителя Иркутской области

8 Апр 2020 2020-04-08T11:21:12+03:00

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Заподозрил соседа в воровстве и решил разобраться с ним грубой силой. Как говорится, без суда и следствия. Однако, у такой предприимчивости бывают последствия – от синяков и травм до смерти, как и случилось в Куйтунском районе Иркутской области.

По версии следователей, мужчина нанес соседу тяжкий вред здоровью. После такого самосуда подозреваемого в хищении доставили в районную больницу, где он и умер спустя непродолжительное время. Накануне это дело о самосуде разбиралось в суде.

«В судебном заседании подсудимый свою вину не признал», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Однако, рассмотрев все материалы дела, суд признал сибиряка виновным. В колонии строгого режима мужчина проведет 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU