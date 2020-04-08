8 Апр 2020 2020-04-08T13:12:14+03:00

314 прилетевших из городов, где есть коронавирус, размещены в обсерваторах Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Семь обсерваторов для прилетевших из стран, где зафиксирован рост коронавирусной инфекции, созданы на территории Иркутской области. В них размешают пассажиров с международных рейсов и из центральной части России. По данным на 8 апреля, в них находятся 314 человек.

«77 из них заселились сегодня ночью», - сообщает оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу. – «Всего 8 апреля из Бангкока прибыло 179 человек. У всех в аэропорту взяты анализы на коронавирусную инфекцию. 102 из них на спецтранспорте доставлены до мест проживания».

Также в обсерватор сегодня отправлены 16 человек прибывшие из Москвы. Напомним, что всех прилетающих в наш регион из-за рубежа и из Москвы и Санкт-Петербурга ждет самоизоляция 14 дней. Следят за ее соблюдением полицейские. В случае нарушения режима покинувших свои дома ждет штраф от 15 до 500 тысяч.

10 апреля ожидается еще один рейс в Иркутск из Бангкока.

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ИСТОЧНИК KP.RU