9 Апр 2020 2020-04-09T11:25:07+03:00

Онлайн-урок по оказанию первой помощи проведет для иркутян МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Сотрудники МЧС по Иркутской области решили поддержать земляков во время режима самоизоляции. Спасатели предлагают иркутянам заняться саморазвитием, и как вариант - обучиться правилам оказания первой помощи. Конечно, проведут его, согласно нынешним условиям, в Сети.

«Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности для большинства граждан стало приоритетным», - отмечают в ведомстве. – «Об этом свидетельствуют многочисленные запросы в адрес МЧС России. Пожарные, спасатели, врачи откликнулись на эту просьбу и решили провести уроки онлайн».

Занятие появится в аккаунте МЧС в соцсети завтра, 10 апреля, в 11.00. Проведет его кандидат медицинских наук, член Байкальской ассоциации специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Марченко. Он расскажет, как помочь ребенку, попавшему в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU