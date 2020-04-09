9 Апр 2020 2020-04-09T12:00:56+03:00

70-летняя пенсионерка из Братска госпитализирована с подозрением на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один житель Братска, который первым заболел коронавирусом, уже готовится к выписке

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В Братске ранним утром, 9 апреля в инфекционное отделение Вихоревской городской больницы госпитализирована 70-летняя женщина с внебольничной пневмонией. Кроме того, медики подозревают у пенсионерки коронавирусную инфекцию.

- Состояние пациентки средней тяжести. – сообщается на официальном сайте Братской районной больницы. – Сейчас она находится в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Что касается первого жителя Братска, который заразился коронавирусом, то он уже идет на поправку и готовится к выписке.

- У него уже два отрицательных анализа на коронавирус, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе минздрава Иркутской области. – Остается дождаться третьего результата анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU