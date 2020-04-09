21 случай коронавируса подтвержден в Иркутске

9 Апр 2020 2020-04-09T06:00:35+03:00

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В Иркутской области вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 9 апреля в регионе уже 21 официально подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. В эту цифру входит два пациента, которые уже умерли. С подозрением на опасную инфекцию, на утро 9 апреля пока никого нет. Под медицинским наблюдением 5872 человека, в обсервации - 314. Снято с наблюдения – 6551 человек.

Напомним, первый пациент, у которого официально была подтверждена коронавирусная инфекция, умер в Областной инфекционной больнице 6 апреля. Через два дня пришла новость, что в Иркутске зафиксирована вторая смерть мужчины с коронавирусом. Известно, что у погибших было тяжелое течение коронавирусной инфекции, тяжелая пневмония.

Сводка по коронавирусу в Иркутской области на 9 апреля. Фото: правительство Иркутской области

Что касается состояния больных, то одна пациентка в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Но аппарат ИВЛ не используется. Еще у трех пациентов есть пневмония. Но состояние больных не тяжелое, оно оценивается врачами как средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU