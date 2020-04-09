2020-04-09T14:46:35+03:00
Здоровье

Еще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Окончательные результаты анализы станут известны позже
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Еще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирусЕще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области увеличилось число пациентов, у которых медики подозревают заболевание коронавирусом. По состоянию на 19.00 9 апреля сомнительные анализы взяты еще у 20 человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Напомним, по состоянию, на 9 апреля в Приангарье официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них два человека скончались 6 и 8 апреля. 19 сибиряков находятся на лечении в больницах.

Напомним, что в Братске утром, 9 апреля в инфекционное отделение Вихоревской городской больницы госпитализирована 70-летняя женщина с внебольничной пневмонией. Также медики подозревают у пенсионерки коронавирусную инфекцию. Что касается первого жителя Братска, который заразился коронавирусом, то он уже идет на поправку и готовится к выписке.

Добавим, что до конца недели все врачи скорой помощи региона должны быть продиагностированы на наличие коронавирусной инфекции». За нескольких дней анализы сдадут все медики скорой помощи без исключения.

Фото: правительство Иркутской области.

Фото: правительство Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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