Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 апреля 2020: врачей застрахуют, на карте заражений появились новые точки

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 апреля 2020. Увы, опять есть печальные. Утром стало известно, что врачам инфекционной больницы не удалось спасти 88-летнего пациента, который находился на аппарате ИВЛ. Сутками ранее умер 62-летний пациент. Организм отказался бороться….

Коронавирус в Иркутске на 9 апреля: о состоянии больных

Врио главы региона Игорь Кобзев ежедневно выкладывает на свою страницу в инстаграм беседы с главным врачом областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым о ситуации с лечением больных коронавирусом. По данным на вечер накануне, в регионе было 17 случаев болезни.

-– Два человека погибли. У них было тяжелое течение коронавирусной инфекции, тяжелая пневмония. Один лечится в Братске, остальные – в Иркутске. Состояние пациентов разное. Одна пациентка в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Но аппарат ИВЛ не используется. Еще у трех пациентов есть пневмония. Но состояние больных не тяжелое, оно оценивается врачами как средней тяжести. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, - рассказал Владимир Хабудаев..( подробности)

Коронавирус в Иркутске на 9 апреля: карта распространения вируса

В регионе уже пять очагов заражения. Новые пациенты с коронавирусом появляются потому, что люди по-прежнему ездить друг к другу в гости, в том числе и в соседние регионы. Из 17 случаев заболевания 12 – в областном центре. Больными вернулись 2 туриста из Таиланда, 1 «привез» заболевание из Бурятии, 1 – из Санкт-Петербурга. Остальные заразились во время общения с ними.

Двух больных обнаружили в Ангарске. Это самая первая пациентка, которая прилетела из Арабских Эмиратов и турист, вернувшийся из Таиланда. В Братск вернулся заболевший коронавирусом из Испании, в Осу – из Бурятии, в Аларский район – из Москвы.

Смотрите карту!

Карта распространенности коронавируса в Иркутске на 9 апреля.

Коронавирус в Иркутске на 9 апреля: о страховании врачей

Медикам, работающим с больными коронавирусом, серьезно повышают зарплату. Слишком изматывающий труд, большие риски.

Игорь Кобзев предложил застраховать медицинский персонал, как группу особого риска. Врачи с ним согласны. Ведь какие бы меры предосторожности не применялись, всегда есть опасность заразиться.

Таковы самые важные и последние новости по ситуации с коронавирусом в Иркутске на 9 апреля 2020 года. Мы дополним и обновим данные в течение дня.