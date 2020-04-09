9 Апр 2020 2020-04-09T14:09:08+03:00

Мужчина с татуировкой в виде волчьего оскала пропал без вести в Шелехове. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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О пропаже жителя Шелеховского района Владимира Дрейниса полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали сыщикам, что мужчина ушел из дома и не вернулся. Где он может находиться, никто из родных и друзей не знает, на связь пропавший не выходит.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы Владимира Дрейниса. Его рост: 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Из особых примет выделяют наличие на плече татуировки в виде волчьего оскала.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Дрейниса, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Тем временем, в Братске продолжаются поиски 59-летнего Михаила Пирогова. Он вышел со своего дачного участка в товариществе "Заозерное" и направился домой через лес. Затем он предположительно заблудился, и больше его никто не видел. С собой у него был мобильный телефон, но он недоступен.

ИСТОЧНИК KP.RU