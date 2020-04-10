2020-04-10T05:17:11+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской области

В больницах региона проходят лечение 20 человек с коронавирусом
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской областиЧисло заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Статистика по коронавирусу утром 10 апреля в Иркутской области: общее число выявленных случаев заболевания – 22, госпитализировано – 20 человек, выздоровело – 0, умерли 2 пациента, у которых официально была подтверждена коронавирусная инфекция – мужчинам было 62 и 88 лет. Такую информацию сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«С подозрением на коронавирус в Иркутской области также под наблюдением медиков – 20 человек», - добавляют региональные власти.

Как отмечают специалисты, пик эпидемии еще не пройден. В нашем регионе сегодня будет принято важное решение насчет режима самоизоляции: правительство рассматривает варианты продления. Пока же сибиряков просят неукоснительно соблюдать режим самоизоляции до 12 апреля.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 апреля 2020: всех врачей «скорой» проверят на инфекцию (подробности)

Хроники коронавируса: почему в гипермаркетах Иркутска ограничили продажу сахара, овощей, картофеля и лимонов?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах на выплату заработной платы сотрудникам
Акция "Губернаторский дневник" 2020: награждение победителей перенесено
Свежий выпуск "КП" бесплатно с доставкой домашней китайской еды от ресторана "KungFu"
Лесной пожар потушили в 7 километрах от поселка Мельничная Падь
Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской области
Кабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской области
Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции»
За сутки в России обнаружили 1459 новых случаев заболевания коронавирусом
Выборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая
Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля: "Мы рассматриваем варианты"
Еще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Деятельность подпольного казино раскрыли полицейские в Чунском районе
Мужчина с татуировкой в виде волчьего оскала пропал без вести в Шелехове
Иркутские школьники начнут получать продуктовые наборы с 13 апреля
Благотворительный фонд Юрия Тена: 25 лет с честью делаем свою работу
Врачей скорой помощи в Иркутске проверят на коронавирус
Индекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожие
70-летняя пенсионерка из Братска госпитализирована с подозрением на коронавирус
Онлайн-урок по оказанию первой помощи проведет для иркутян МЧС