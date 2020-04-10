10 Апр 2020 2020-04-10T05:17:11+03:00

Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах региона проходят лечение 20 человек с коронавирусом

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Статистика по коронавирусу утром 10 апреля в Иркутской области: общее число выявленных случаев заболевания – 22, госпитализировано – 20 человек, выздоровело – 0, умерли 2 пациента, у которых официально была подтверждена коронавирусная инфекция – мужчинам было 62 и 88 лет. Такую информацию сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«С подозрением на коронавирус в Иркутской области также под наблюдением медиков – 20 человек», - добавляют региональные власти.

Как отмечают специалисты, пик эпидемии еще не пройден. В нашем регионе сегодня будет принято важное решение насчет режима самоизоляции: правительство рассматривает варианты продления. Пока же сибиряков просят неукоснительно соблюдать режим самоизоляции до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU