Лесной пожар потушили в 7 километрах от поселка Мельничная Падь

10 Апр 2020 2020-04-10T05:37:40+03:00

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Один из первых лесных пожаров зафиксирован в Иркутском районе. Лес на площади 22 гектара загорелся в 7 километрах от поселка Мельничная Падь. Чтобы его потушить потребовалось 25 сотрудников лесной охраны и 9 единиц техники. Сейчас выясняются возможные причины возникновения огня.

- По словам местных жителей, незадолго до возникновения пожара они слышали звук проезжающей в лес техники, предположительно, квадроциклов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалисты нашли три разрозненных очага пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что из-за схода снежного покрова и установления теплой сухой погоды в некоторых районах Иркутской области с 10 апреля 2020 года открыт пожароопасный период.

ИСТОЧНИК KP.RU