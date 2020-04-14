В Усть-Илимске не подтвердились случаи заражения коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T15:02:42+03:00

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В Усть-Илимске не подтвердилась информация о том, что двое местных жителей заразились коронавирусом. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина. Она рассказала, что ранним утром, 14 апреля руководители Роспотребнадзора действительно сообщили ей, что у двух жителей первые два теста на коронавирус показали положительный результат. Однако днем ситуация изменилась.

- В четыре часа дня пришли контрольные тесты, которые показали, что коронавирусная инфекция не подтвердилась, - говорит в своем видеообращении Анна Щекина. – В любом случае я и дальше буду информировать население, даже если первые тесты будут показывать положительные результаты. Считаю, я обязана это делать.

Анна Щекина добавила, что сразу после подозрения на заражение, в городе обработали местную поликлинику и нашли контактных лиц. Также глава Усть-Илимска призвала быть горожан бдительными, режим самоизоляции продолжает действовать.

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anna_schekina Мэр Усть-Илимска Анна Щекина: "Информация о том, что двое местных жителей заразились коронавирусом, не подтвердилась"

ИСТОЧНИК KP.RU