Шутники 1 апреля отправили в отставку мэра-домохозяйку из Усть-Илимска

Пока вся страна отчаянно борется с пандемией коронавируса, в Усть-Илимске кто-то решил с размахом отметить 1 апреля. При этом в День смеха пошутить решили над первым лицом города – мэром Анной Щекиной, которая сенсационно выиграла выборы главы города весной прошлого года. Тогда 28-летняя женщина прославилась на всю страну. Ведь свою кандидатуру она выставила, не имея при этом никакой работы, тогда ее так и прозвали мэр-домохозяйка.

И вот спустя год кто-то до сих пор не может смириться со славой Щекиной. 1 апреля неизвестные взяли и отправили ее в отставку. В соцсетях они раскидали скриншот очень похожий на новость с сайта администрации Усть-Илимска, с сообщением, составленным со слов мэра. Вот его текст:

«Я четко для себя поняла, что в этот трудный период для страны и нашего города, будет лучшим решением, если я уйду в отставку. У меня не хватает опыта справиться с этой ситуацией, я не могу принимать правильных решений и нести за них ответственность перед Вами, я боюсь подвести Вас. Поэтому сегодня я написала заявление, где прошу освободить меня от занимаемой должности Мэра города с 3 апреля 2020 года. Всю ответственность по принятию дальнейших решений поручаю Прониной и Янковской. Прошу простить меня, что подвела Вас в это трудное время. Ваш мэр Щекина Анна Игоревна».

В марте 2019 года Анна Щекина сенсационно победила на выборах. Фото: соцсети

На сообщение о «заявлении об отставке» сама Анна Щекина отреагировала быстро. На своей странице в соцсети она тут же выставила пост, в котором опубликовала скриншот сообщения, и жирными черными буквами написала, что этой фейк. А в описании объяснила всю ситуацию.

- Дорогие устьилимцы, - пишет Анна Щекина. - Сейчас на просторах интернета ходит ложная информация о том, что я ухожу в отставку. Это неправда! В этот трудный период для страны и нашего города кто-то решил пошутить, что является недопустимым. Эта злая и глупая первоапрельская шутка ввела многих в заблуждение и навела панику. Прошу вас сохранять спокойствие и не верить в недостоверную информацию. Все свои решения я считаю правильными и несу за них полную ответственность перед вами.

anna_schekina 1 апреля шутники отправили в отставку мэра Усть-Илимска Анну Щекину

В конце сообщения Анна Щекина добавила, что все, кто будет оставлять на ее странице нецензурные выражения, отправятся в черный список. Впрочем, материться там никто из подписчиков не собирался. Некоторые, наоборот дали мэру совет, который звучит примерно так: если авторами этой первоапрельской шутки действительно были неизвестные интернет-мошенники, а не пиар-ход, вычислить их могут хорошие программисты и полиция.

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