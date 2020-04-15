2020-04-15T03:57:30+03:00
Происшествия

Угнанный 18 лет назад в Москве джип нашли в Иркутске

Найти законного владельца помогли сотрудники Интерпола
Мария КНЯЗЕВА
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Угнанный 18 лет назад в Москве джип нашли в ИркутскеУгнанный 18 лет назад в Москве джип нашли в ИркутскеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Джип «Тойота Ленд Крузер» похитили у жителя Москвы в 2002 году. Какого же было его удивление, когда машины вернулась к нему спустя 18 лет. Неизвестно, скольких владельцев авто сменило за это время, однако, последним хотел стать иркутянин. Он приобрел машину и пошел поставить ее на учет.

«Во время постановки на учет в Иркутске «Тойоты Ленд Крузер» инспектор ГИБДД усомнился в достоверности номеров кузова и инициировал проведение экспертизы в ГУ МВД», - сообщает пресс-служба полиции Иркутской области. – «Выводы экспертов подтвердили криминальное прошлое автомобиля».

Подлинного хозяина удалось установить благодаря связям с Интерполом. Сейчас автомобиль находится на арест-площадке. Как только все формальности будут соблюдены, джип вернется его законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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