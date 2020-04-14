14 Апр 2020 2020-04-14T04:29:08+03:00

Двух зачинщиков побега их психбольницы будут судить за угрозу жизни медиков в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ЧП, всколыхнувшее в минувшие выходные весь Иркутск. Напомним, из психиатрической больницы в ночь на 12 апреля сбежали шестеро пациентов. На поиски отправились сотрудники полиции и Росгвардии. Помогли напасть на след беглецов очевидцы, у которых беглецы попросили телефон, чтобы позвонить. Да и внимание к себе парни от 18 до 28 лет явно привлекали, ведь убегали из медучреждения они в чем было – кто в тонкой кофте, кто в сандалиях.

Задержали их спустя несколько часов. И теперь двое из них сменили больничную палату на место в СИЗО. Зачинщикам 22 и 28 лет предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Напомним, убегая, один их парней приставил что-то к горлу медсестры и потребовал отдать ключи от выхода, что зафиксировали камеры видеонаблюдения в психбольнице. Второй в это время вел «переговоры» с санитаром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772574" frameborder="0"></iframe> Пациенты, взяв в заложники медсестру, сбежали из психбольницы в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

«В этот момент, пользуясь случаем, еще четверо молодых людей решили покинуть больницу. В результате шестеро пациентов сбежали из специализированного учреждения», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Эти четверо доставлено обратно в больницу».

Зачинщики побега на допросе признались, что их не устраивали условия содержания в лечебнице. Как установило следствие, в психбольницу их поместили принудительно за совершенные преступления, в том числе одно из них – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU