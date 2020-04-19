В Госдуме призвали раздать всем взрослым россиянам по 25 тысяч рублей

19 Апр 2020 2020-04-19T12:04:27+03:00

И еще по 15 тысяч рублей – на каждого ребенка

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Депутаты Госдумы от Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны вышли с инициативой раздать населению России деньги из государственного резерва. Как пишет сайт KP.RU, парламентарии считают, что пора распорядиться накопленными на «черный день» триллионами.

Обращение с предложением раздать деньги населению депутаты направили президенту Владимиру Путину и председателю правительства России Михаилу Мишустину. Они призывают за счет средств федерального бюджета предоставить пособия по 25 тыс. рублей на взрослого человека и 15 тыс. на ребенка всем россиянам. В обращении парламентарии отмечают, что государство накопило резервы на «черный день», и этот день для жителей страны настал.

Кстати, многие эксперты давно говорят о том, что каждому жителю страны необходимо предоставить безвозмездную материальную помощь. В частности, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что денег из резерва государству вполне хватит.

- 10-15 тысяч рублей каждому – это не так много, - цитирует издание Георгия Остапковича. – Даже если взять все население страны – 146 миллионов жителей, то на это нужно всего полтора-два триллиона рублей. Мелочь в масштабах страны. Только в Фонде национального благосостояния лежит 10 триллионов. Международные резервы Центробанка – еще 40 триллионов рублей по нынешнему курсу.

А вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласна. Она полагает, что помощь должна быть адресной, только тем, кто действительно в ней нуждается, а не всем подряд.

- Адресная прямая поддержка граждан – это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, - ответила «КП» Эльвира Набиуллина.

При этом, в других странах уже раздают деньги населению. Например, в Японии всем без исключения выплатят по 100 тысяч йен (68,5 тыс. руб.). В Гонконге все взрослые граждане получат по 10 тысяч гонконгских долларов (95 тыс. руб.). В США взрослым американцам вне зависимости от дохода перечислят 1200 долларов (74 тыс. руб.) и по 500 долларов (37 тыс. руб.) - каждому ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU