20 Апр 2020 2020-04-20T11:38:10+03:00

20 банок кофе и 50 плиток шоколада: в Шелехове за три дня четыре раза ограбили продуктовые супермаркеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Шелехове за минувшие три дня произошло сразу четыре ограбления продуктовых магазинов. Началось все в пятницу, когда в один из местных супермаркетов вошел мужчина, сложил в спортивную сумку 20 банок кофе и спокойно вышел на улицу. Заметив пропажу, охранники просмотрели камеры видеонаблюдения и направили в другие магазины ориентировку на явно не высыпающегося воришку.

На следующий день любителя бодрящего напика заметила директор соседнего супермаркета. На этот раз скрыться ему не удалось. Его задержали сотрудники магазина. Прибывшие полицейские нашли в его сумке более 50 плиток шоколада и две скатерти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что ранее задержанный мужчина был судим за свершение кражи.

Но на этом кражи в шелеховских супермаркетах не закончились. Тем же вечером, в этом же супермаркете двое мужчин украли упаковку спиртного. Полицейские нашли их в соседнем дворе, как раз в тот момент, когда парочка начала дегустировать горячительные напитки.

Почти в это же время в другом шелеховском магазине молодые люди, сложив в пакет выбранный товар, попросили продавца разогреть пищу. Воспользовавшись тем, что девушка отвернулась, они выбежали из магазина, прихватив пакет с провизией. Но съесть все не успели. Их задержали через несколько часов.

Полицейские еще раз напоминают, что в каждой торговой точке установлены камеры видеонаблюдения, по которым можно идентифицировать личность грабителя за считанные минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU