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Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него

Астролог прокомментировала нынешнюю ситуацию в эфире радио "Комсомольская правда"
Любовь АРБАТСКАЯ
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Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.
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В очередном выпуске утреннего шоу на радио "Комсомольская правда" телеведущая Арина Шарапова побеседовала с известным астрологом Василисой Володиной.

Она напомнила, что этот год в астрологическом плане отличается от других значительным числом затмений, и это тревожный фактор. Ведь именно затмения нарушают привычный ход событий, а сейчас их прошло всего два из ожидаемых шести - в январе и начале апреля. Об этом сообщает сайт kp.ru.

- По некоторым факторам я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуация быть не должно. Меня это пугает, - сказала Володина.

Астролог советует подготовиться к лету, не тратить свои запасы, а, наоборот, делать их.

- Мы сейчас переживаем один из пиков, - отметила Василиса Володина. - И, к сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня.

Также серьезные события ожидаются в ноябре, по словам астролога, возможна еще одна волна. Поэтому она призвала "молиться на вирусологов и врачей, чтобы они что-то сделали хотя бы в июле, чтобы в ноябре не было такого". И успокоила, что о голоде и коллапсе речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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