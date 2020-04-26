Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске

26 Апр 2020 2020-04-26T15:16:48+03:00

Пациентов с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него будут госпитализировать в Ангарскую городскую больницу №1

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Ангарская городская больница №1 перепрофилирована и готова к приему пациентов с диагнозом коронавирус или с подозрением на него. Здесь уже успели провести первую операцию. Она потребовалась женщине, которая контактировала с заразившимися коронавирусной инфекцией, поэтому лечение проходила здесь. Операция прошла успешно, а коронавирус не подтвердился. Ее уже выписали, она дома на реабилитации.

«ГК №1 города Ангарска – одна из семи в регионе, которые были перепрофилированы, предназначено, в первую очередь, для тех, кому необходимо хирургическое вмешательство», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - « В больнице 65 коек с подводом кислорода, из них 31 с возможностью проведения инвазивной ИВЛ. Всего больница рассчитана на 90 мест».

До пандемии там оказывали помощь по профилям хирургия, колопроктология, челюстно-лицевая хирургия. Сейчас помощь этих специалистов можно получить в других медучреждениях.

Напомним, в Ангарске с начала распространения коронавируса в регионе было зарегистрировано 7 случаев инфицирования. COVID-19 был завезен из Таиланда и Москвы. 3 человека ангарчанина уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU