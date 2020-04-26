Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области

26 Апр 2020 2020-04-26T16:49:31+03:00

В машине у задержанной было 8 свертков

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Задержали с поличным. Полицейские Иркутской области выяснили, что автоледи для доставки наркотиков клиентам использует собственный автомобиль. Так, во время ее очередной «рабочей» поездки, сыщики вместе с сотрудниками ГИБДД остановили ее для проверки.

«В машине были найдены 8 свертков с наркотическим веществом», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «При обыске места жительства задержанной, нашли еще 57 подобных свертков. Женщину заключили под стражу».

Как установили сотрудники ведомства, наркотики автомобилистка сбывала на территории Заларинского района Приангарья. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сибирячке грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU