Жара и самоизоляция несовместимы: жители Иркутска в выходные выбрались из квартир

Последние выходные дни апреля в Иркутске выдались по-летнему теплыми. Столбики уличных термометров совсем чуть-чуть не дотянулись до +30 градусов. Как тут усидеть дома? Иркутяне не смогли! Не напугал их ни коронавирус, ни то, что они нарушат режим самоизоляции. Ничего!

Пик гуляний пришелся с 14.00 до 16.00. В это время индекс самоизоляции на Яндекс.Карты показывал 2.8. Такое количество баллов означает, что на улице было очень много людей. Даже вечером 26 апреля голоса на улицах не затихают. Ребятишки носятся с довольными воплями, играя в догонялки и катаясь на велосипедах. А индекс показывает 3.6 – на улицах по-прежнему много людей.

И все это не смотря на то, что только в пятницу власти региона сообщили о необходимости продления режима самоизоляции и продлили его до 30 апреля. Не напугало сибиряков и сообщение о еще одной смерти пациента с коронавирусом в субботу, 25 апреля. И рост количества заболевших, которых уже 95. Все выходные иркутяне провели, гуляя, кто во дворе своего дома, кто на набережной Ангары.

Велопрогулки любимы иркутянамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные иркутяне принимали солнечные ванныФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Кто-то решил, что настало самое время побросать мяч в корзинуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Набережная - излюбленное место для прогулок жителей ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара выгнала иркутян из квартирФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибиряки устремились на Набережную, где с Ангары дует прохладный ветерокФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние выходные апреля выдались по-летнему теплымиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страх перед коронавирусом меркнет перед жаждой прогулок на свежем воздухе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вы соблюдаете режим самоизоляции?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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