2020-04-26T16:24:59+03:00
Общество

Жара и самоизоляция несовместимы: жители Иркутска в выходные выбрались из квартир

Как иркутяне провели жаркие деньки [фото]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Жара и самоизоляция несовместимы: жители Иркутска в выходные выбрались из квартирЖара и самоизоляция несовместимы: жители Иркутска в выходные выбрались из квартирФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Последние выходные дни апреля в Иркутске выдались по-летнему теплыми. Столбики уличных термометров совсем чуть-чуть не дотянулись до +30 градусов. Как тут усидеть дома? Иркутяне не смогли! Не напугал их ни коронавирус, ни то, что они нарушат режим самоизоляции. Ничего!

Пик гуляний пришелся с 14.00 до 16.00. В это время индекс самоизоляции на Яндекс.Карты показывал 2.8. Такое количество баллов означает, что на улице было очень много людей. Даже вечером 26 апреля голоса на улицах не затихают. Ребятишки носятся с довольными воплями, играя в догонялки и катаясь на велосипедах. А индекс показывает 3.6 – на улицах по-прежнему много людей.

И все это не смотря на то, что только в пятницу власти региона сообщили о необходимости продления режима самоизоляции и продлили его до 30 апреля. Не напугало сибиряков и сообщение о еще одной смерти пациента с коронавирусом в субботу, 25 апреля. И рост количества заболевших, которых уже 95. Все выходные иркутяне провели, гуляя, кто во дворе своего дома, кто на набережной Ангары.

Велопрогулки любимы иркутянами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Велопрогулки любимы иркутянамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные иркутяне принимали солнечные ванны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные иркутяне принимали солнечные ванныФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сознательные личности про маски не забывали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сознательные личности про маски не забывалиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спортивные игры на свежем воздухе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спортивные игры на свежем воздухеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то почтил память погибших героев у "Вечного огня". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то почтил память погибших героев у "Вечного огня".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жару приятно посидеть в тени раскидистого дерева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жару приятно посидеть в тени раскидистого дереваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна - пора легких платьев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна - пора легких платьев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выбраться из квартир рискнули даже пожилые иркутяне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выбраться из квартир рискнули даже пожилые иркутянеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то решил, что настало самое время побросать мяч в корзину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то решил, что настало самое время побросать мяч в корзинуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Набережная - излюбленное место для прогулок жителей Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Набережная - излюбленное место для прогулок жителей ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара выгнала иркутян из квартир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара выгнала иркутян из квартирФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибиряки устремились на Набережную, где с Ангары дует прохладный ветерок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибиряки устремились на Набережную, где с Ангары дует прохладный ветерокФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние выходные апреля выдались по-летнему теплыми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние выходные апреля выдались по-летнему теплымиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страх перед коронавирусом меркнет перед жаждой прогулок на свежем воздухе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страх перед коронавирусом меркнет перед жаждой прогулок на свежем воздухе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вы соблюдаете режим самоизоляции? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вы соблюдаете режим самоизоляции?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читайте также:

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 апреля: заболевшего нашли еще в одном районе (подробности)

«Только для своих»: в Бурятии открывают курорты и дома отдыха. Поехать в Аршан или Горячинск жители других регионов не смогут, это запрещено (подробности)

«В бой идут одни старики»: врачи-пенсионеры вышли на смену медикам, помещенным в обсерватор из-за коронавируса в Бурятии. Городская больница №4, 20 сотрудников которой заболели (подробности)

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая
Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло
Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения
Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех
Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор
Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров