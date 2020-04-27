33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области

27 Апр 2020 2020-04-27T15:01:02+03:00

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В Иркутской области, вечером 27 апреля выросло число пациентов, которые успешно прошли лечение от коронавируса. Официально выздоровевшими считается уже 33 человека. Такие обновленные данные сообщили в оперштабе правительства Приангарья. Все вылечившиеся прошли терапию и выписались из больниц. Для сравнения, еще утром было 25 жителей региона, которые победили COVID-19.

27 апреля в нашем регионе до 101 человека выросло и число заболевших коронавирусной инфекцией. Госпитализировано сейчас 63 пациента, 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. За все время распространения COVID-19 в Приангарье умерло 4 человека.

Напомним, в конце прошлой недели в Иркутской области продлили режим самоизоляции. Сидеть дома теперь нужно до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU