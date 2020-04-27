2020-04-26T21:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля 2020: на кладбища не пустят, список разрешенных производств дополнен

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Иркутске на 27 апреля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля 2020: на кладбища не пустят, список разрешенных производств дополнен.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля 2020: на кладбища не пустят, список разрешенных производств дополнен.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске, 27 апреля. По последним данным, число заражений 95( обновляется), 65 человек в больницах. Болезнь зарегистрирована в 13 районах области.

Коронавирус в Иркутске, 27 апреля: на кладбища не пустят

Решение принималось трудно. Традиция.Но огромное количество людей в одном месте -это опасно. Вначале хотели кладбища не закрывать, а просто отменить транспорт . Но это половинчатая мера. Все равно бы поехали, хотя и церковь говорит, что посещать могилы родных можно в любой день после Родительского. И совсем необязательно в сам этот день. Точку в спорах поставил главный санитарный врач Иркутской области. У кладбищ до 30 апреля будут дежурить милиционеры. ( подробности)

Коронавирус в Иркутске, 27 апреля: стало больше открытых производств

Список предприятий, которые могут работать, при условии соблюдения санитарных ограничений, увеличен. Буквально с сегодняшнего дня, с 27 апреля, в Иркутске и регионе, несмотря на коронавирус, открываются предприятия и частные фирмы, которые заняты

-продажей мебели, ювелирных изделий. Открыты фотомастерские. Есть условия — начинают работу те из них, что расположены в отдельных помещениях вне ТРЦ.

-Открываются химические предприятия.

В список разрешенных видов деятельности вошли фирмы

- изготавливающие мебель;

- проводящие техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов;

- автоцентры;

- предприятия, которые занимаются ремонтом и монтажом промышленных машин и оборудования.

-Зоопарки и Ботанический сад могут работать. Но посетителей пускать нельзя.

-Ветклиники принимают «пациентов», но только в случае неотложной помощи.

-Принимают учащихся школы подготовки водителей. Правда, теорию придется преподавать дистанционно.

Дано официальное разрешение работать государственным архивов, организациям охраны исторических мест и зданий, памятников культуры.

Это последние новости о коронавирусе на 27 апреля в Иркутске.

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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