101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

27 Апр 2020 2020-04-27T04:33:22+03:00

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 27 апреля в регионе их уже 101. Прирост выявленных диагнозов COVID-19 - плюс 6. Стоит отметить, что с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье выздоровели 25 человек. Но есть и печальная статистика, четверо из заболевших скончались.

- «Госпитализирован сейчас 71 человек», - пресс-служба Правительства Иркутской области. – «14 человек стали пациентами после того, как анализы, взятые у них во время пребывания в обсерваторе, оказались положительными».

Напомним, режим самоизоляции в Приангарье продлен до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU