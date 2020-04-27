2020-04-27T04:55:48+03:00
Общество

Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока

Часть пассажиров осталась в столице Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из БангкокаСамолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из БангкокаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вывоз российских граждан из-за границы продолжается. Застрявшие в других странах из-за закрытия границ иркутяне также возвращаются на Родину. Этим утром, 27 апреля, из Бангкока прилетел самолет рейсом Бангкок-Иркутск-Самара. На нем в Россию вернулись 168 человек.

«22 пассажира остались в Иркутске», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Международного аэропорта г. Иркутск. – «Остальные пассажиры продолжили полет».

Напомним, сначала представители Минкомсвязи России сообщили, что вернуться этим рейсом смогут жители Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, а также Республик Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Красноярского края. После регистрироваться на него разрешено было всем гражданам России. Лететь до Самары разрешили только жителям Приволжского федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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