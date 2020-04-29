2020-04-29T03:49:47+03:00
Дом. Семья

Грузовой поезд сбил медведя в Иркутской области

Это случилось ночью на перегоне Кешево-Торея в Чунском районе
Мария КНЯЗЕВА
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Грузовой поезд сбил медведя в Иркутской областиГрузовой поезд сбил медведя в Иркутской областиФото: "КП" Архив
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В Иркутской области грузовой поезд сбил медведя. Увидев животное на железнодорожных путях, машинист экстренно затормозил. Однако, избежать трагедии не получилось, хищник не убежал с путей, а поезд не успел остановиться.

«Спасти животное не удалось», - сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

Это второй выход медведя «в люди» в данном районе. Первый был зафиксирован в начале апреля. Хищники не стремятся проявлять агрессию против людей. Подходить к населенным пунктам, по мнению главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрея Кривоносова, их заставляют запахи.

«Чаще всего жители сами провоцируют выход медведя к жилью человека, создавая стихийные свалки рядом с населенными пунктами», - говорит специалист. –«Буквально на днях, во время рейда, мы видели, как на свалку около Тахтамая с грузовой машины выгружали старые коровьи шкуры. Все это мы прекратили, заставили водителя убрать шкуры, но где гарантия, что он не выгрузит их в другом месте?»

Сейчас весенняя охота на медведя, которая обычно начиналась в апреле, отложена в связи с режимом самоизоляции в Приангарье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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