29 Апр 2020 2020-04-29T04:55:01+03:00

В Забайкальском крае тушат лесные пожары при помощи авиации. Фото: ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

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Авиамониторинг и применение авиации для тушения природных пожаров – один из эффективных методов борьбы с пожарами в лесах. Так накануне в Читинском районе Забайкальского края при помощи самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России удалось защитить от огня поселок Лесной Городок.

«Совершив 27 апреля два слива, амфибия погасила кромку пожара, двигавшегося в сторону населенного пункта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Забайкалье.

Конечно, тушить пламя помогали и с земли - 80 человек на 10 машинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/776009" frameborder="0"></iframe> Кадры тушения природного пожара в Забайкальском крае.

Совместными усилиями огонь удалось остановить в километре от населенного пункта. Однако, расслабляться явно не стоит.

«В ближайшие дни пожароопасная обстановка будет осложняться», - рассказали КП-Иркутск в МЧС Забайкалья. – «Этому способствуют сухая и ветреная погода, установившаяся в крае».

Жителей региона просят не разжигать костров, не сжигать сухую траву.

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ИСТОЧНИК KP.RU