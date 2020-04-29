В Забайкальском крае тушат лесные пожары при помощи авиации
Авиамониторинг и применение авиации для тушения природных пожаров – один из эффективных методов борьбы с пожарами в лесах. Так накануне в Читинском районе Забайкальского края при помощи самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России удалось защитить от огня поселок Лесной Городок.
«Совершив 27 апреля два слива, амфибия погасила кромку пожара, двигавшегося в сторону населенного пункта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Забайкалье.
Конечно, тушить пламя помогали и с земли - 80 человек на 10 машинах.
Кадры тушения природного пожара в Забайкальском крае.
Совместными усилиями огонь удалось остановить в километре от населенного пункта. Однако, расслабляться явно не стоит.
«В ближайшие дни пожароопасная обстановка будет осложняться», - рассказали КП-Иркутск в МЧС Забайкалья. – «Этому способствуют сухая и ветреная погода, установившаяся в крае».
Жителей региона просят не разжигать костров, не сжигать сухую траву.
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ИСТОЧНИК KP.RU