Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325

1 Май 2020 2020-05-01T05:12:53+03:00

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В Бурятии утром 1 мая увеличилось число заболевших коронавирусом. Теперь COVID-19 официально подтвержден у 325 человек. Для сравнения, еще накануне было 297 заразившихся. Вылечились от новой инфекции и выписались из больниц уже 94 жителя республики. В стационарах проходят лечение 216 пациентов, из них 18 детей. За все время распространения коронавируса умерли 4 человека. На данный момент госпитализируют еще 11 заболевших.

- В отделении реанимации Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 4 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, из них 1 больной на ИВЛ, - добавили в пресс-службе минздрава Бурятии. - В отделении реанимации в госпитале на Солнечной находятся 5 тяжелых взрослых пациентов.

Напомним, из-за распространения коронавируса, в Бурятии уже ввели масочный режим. Если раньше маски в общественных местах были желательны, то теперь они строго обязательны. Без них запрещено находиться а транспорте, в том числе в такси, а также и на остановках. Без масок уже не пустят в магазин и аптеку, в госучреждения, на вокзалы и в аэропорты.

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ИСТОЧНИК KP.RU