Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 1 мая выросло до 141

1 Май 2020 2020-05-01T06:13:06+03:00

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло на 11 человек

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Утром, 1 мая вновь выросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области. COVID-19 официально подтвержден у 141 чееловека. Свежие данные приводит оперативный штаб правительства Приангарья.

Для сравнения, еще 30 апреля было зарегистрировано 130 заболевших. Госпитализировано на данный момент 86 человек, из них 18 из обсерваторов, один заболевший проходит лечение в Забайкалье. За все время распространения коронавируса в регионе умерло 4 человека.

Есть и приятные новости. В Иркутской области успешно прошли лечение от COVID-19 и уже выписались из больниц 50 человек.

Напомним, в Иркутской области вводят электронные пропуска для въезда в регион. На автомобильных трассах установлены посты. Автомобилистов остановят и в Тайшетском районе на западе и в Слюдянском, на востоке. Оформить их можно на сайте госуслуг или в мобильном приложении.

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ИСТОЧНИК KP.RU