Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 мая 2020: введены цифровые пропуска на въезд в регион, закрыта часть магазинов

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 мая. Основной новостью прошедших суток стало ужесточение ограничительных мер на майские праздники. Режим самоизоляции при этом продлен. Причина этого — рост числа заразившихся до 130. Из позитивного можно назвать то, что количество тех, кто лечится в больницах, не сильно изменилось. Многих выписали. Тем не менее, ситуация тревожная и на штабе было принято решение ужесточить меры.

Коронавирус в Иркутске, 1 мая: из магазинов должны работать только продуктовые и товаров первой необходимости

Напомним, совсем недавно открылись ювелирки и мебельные салоны, магазины автозапчастей и дилерские центры. Сейчас режим ужесточен и из предприятий торговли будут работать только те, в которых торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Еще, конечно, аптеки.

А вот все остальные предприятия торговли должны закрыться, провести дезинфекцию и пройти проверку в противопожарной службе.

Коронавирус в Иркутске, 1 мая: автобусы на дачи пустят, но контроль за садоводами усилят

Тем, кто уже уехал на дачи, рекомендовано там и оставаться до конца праздников. Это будет куда менее рискованно, чем часто пользоваться транспортом и общаться с людьми, среди которых могут оказаться носители вируса.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что такие поездки в праздничные и выходные дни разрешены при условии наличия книжки садовода и паспорта.

Автобусы на дачи уже начали ходить. Их запуск решили не откладывать. При этом Игорь Кобзев попросил членов садоводческих товариществ области все же ограничить количество поездок, по возможности – самоизолироваться на дачных участках.

К автобусам, выходящим на дачные маршруты, предъявляются повышенные требования. Обязательна дезинфекция салонов транспортных средств. В салонах должны быть санитайзеры. Городские власти будут контролировать, чтобы пассажиры были в масках и соблюдали дистанцию.

Коронавирус в Иркутске, 1 мая: цифровые пропуска для въезда в регион

И для выезда тоже. На автомобильных трассах установлены посты. Автомобилистов остановят и в Тайшетском районе на западе и в Слюдянском, на востоке. Оформить их можно на сайте госуслуг или в мобильном приложении. Если не удалось это сделать самим, помогут на посту ГИБДД. В пропуск вносятся паспортные данные, сведения о здоровье и цели поездки. Это позволит контролировать водителя и его передвижения по территории региона.

Одновременно усилен контроль за всеми, кто прибывает в Иркутскую область, а особенно — вахтовиками, уволенными в запас военными и курсантами, возвращающимися из училищ. Для них карантин обязателен, так как вероятна опасность заражения.

Коронавирус в Иркутске, 1 мая: учреждения соцзащиты на жесткой самоизоляции

Что это значит? Карантин. Все 5, 1 тыс. находящихся в домах престарелых, детских домах, домах инвалидов жителей региона и 1, 5 тыс. персонала вплоть до 11 мая останутся в зданиях этих учреждений без права выхода. Сотрудники весь этот период будут находиться на дежурстве.

Посещения родственников также категорически запрещены, как и вообще любые сношения с внешним миром. Отмечается, что к группе особого риска, старше 65 лет, относятся 1, 6 тысячи тех, кто постоянно проживает в этих учреждениях.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 мая.