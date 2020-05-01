Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150

1 Май 2020 2020-05-01T14:33:34+03:00

За день стало на 9 заболевших больше

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Вечером, 1 мая в Иркутской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом. Инфекция официально подтверждена у 150 человек. Обновленные данные выдал оперативный штаб правительства Приангарья.

Напомним, еще утром, 1 мая был зафиксирован 141 заболевший COVID-19. За неполный день количество увеличилось на 9 человек, а за сутки на 20. Госпитализировано на данный момент 92 человека, из них 17 из обсерваторов, один заболевший проходит лечение в Забайкальском крае. За все время распространения коронавируса в регионе умерло 4 человека. 53 пациента вылечились и выписались из больниц.

1 мая, на оперативном штабе врио главы региона Игорь Кобзев отметил, что в ближайшие две недели в Приангарье может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU