2020-05-01T10:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 мая: число заболевших за сутки увеличилось на 11

Больше всего зараженных, по карте распространения коронавируса в Иркутской области, в столице региона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 мая: число заболевших в ИркутскеКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 мая: число заболевших в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области растет с каждым днем. Не удивительно, что меняется и карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 мая. Если вечером, 30 апреля, официально подтвержденных случаев COVID-19 было 130, то утром, 1 мая стало известно о еще 11 зараженных. Итого – 141 человек. Правда, 50 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц.

Итак, в каких районах пациентов стало больше? По-прежнему лидирует по числу случаев заражения Иркутск. С начала распространения коронавируса официально поставлено 88 диагнозов. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 5 человек. Карта распространения коронавируса в Иркутской области показывает, что новые пациенты были найдены в Иркутском районе, Ангарске, Братском районе, Усть-Илимске и Осинском районе.

Второе место после Иркутска по количеству заболевших COVID-19 делят Иркутский район и Ангарск, где по 11 заболевших. Далее следует Черемхово, с 6 заболевшими, Усолье Сибирское и Осинский район (по 4).

Смотрите подробную карту распространения коронавируса в Иркутской области на 1 мая.

Фото: правительство Иркутской области

Фото: правительство Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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