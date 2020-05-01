10 полицейских заразились коронавирусом в Бурятии

1 Май 2020 2020-05-01T16:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бурятии, где с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом, инфекцию подхватили сразу 10 полицейских из Иволгинского района. Известно, что сотрудники МВД обеспечивали общественный порядок в обсерваторе, где находились приехавшие из других регионов.

- Сейчас заболевшие полицейские направлены на лечение в специализированные медучреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора.

В республиканском МВД отметили, что работа проходит в штатном режиме, вакансии укомплектовали сотрудниками аппарата МВД по Бурятии. Добавим, что по состоянию на 1 мая в Бурятии зарегистрировано уже 325 случаев заражения коронавирусом. 94 человека успешно прошли лечение и выписались из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325 (Подробности)

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150 (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU