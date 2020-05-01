Особый противопожарный режим ввели с 1 мая во всей Иркутской области

1 Май 2020 2020-05-01T06:30:10+03:00

С 10 апреля он действовал в южных, центральных и западных районах

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На территории всей Иркутской области с 1 мая введен особый противопожарный режим. Теперь он действует и в северных районах. Напомним, с 10 апреля ОПР был введен в южных, центральных и западных.

Жителям Приангарья по-прежнему запрещено пользоваться открытым огнем, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву на дачах. Кроме того, нельзя заходить в лес при третьем и выше классах пожарной опасности. Это же касается въезда в лес автомобилей, кроме лесопожарной техники.

Что касается ситуации с лесными пожарами на данный момент, то за прошедшие сутки в регионе удалось потушить пять пожаров. Два – в Ангарском и Куйтунском районах, два – в Качугском районе и один – в Зиминском. Общая площадь потушенных очагов составила 544,5 гектаров.

- По состоянию на 1 мая действовавшими оставались четыре вновь зарегистрированных пожара, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - По одному – в Осинском, Зиминском, Катангском и Тулунском районах. Общая площадь этих очагов – 130,3 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU