Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии 3 мая увеличилось до 373

3 Май 2020 2020-05-03T09:12:24+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 18

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На 18 человек увеличилось количество заразившихся коронавирусом в Бурятии 3 мая. Так, теперь подтвержденных случаев заболевания в республике - 373.

"Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 102 человека, умерло четыре человека, проходят лечение в стационарах 223 больных", - сообщают в министерстве здравоохранения Бурятии. - "В пансионате с легким течением COVID-19 наблюдаются 39 пациентов".

Из общего количества заразившихся коронавирусом в Бурятии 3 мая в больницах сейчас находится 19 детей. У троих ребят пневмония. В реанимации находятся пять взрослых с коронавирусом в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Есть и положительные новости. Так, за прошлые сутки в республике четыре человека победили COVID-19 и выписались.

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ИСТОЧНИК KP.RU