2020-05-09T04:40:53+03:00
Общество

10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области

В конце апреля Владимир Абраонов ушел из дома и не вернулся
Мария КНЯЗЕВА
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10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские Шелеховского района ведут поиски без вести пропавшего 27-летнего Владимира Абраонова. 30 апреля он ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Приметы мужчины: рост примерно 176 см, на вид пропавшему 20-25 лет, телосложение худощавое, коротко подстриженные русые волосы, глаза серого цвета», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В тот день, 30 апреля, шелеховчанин был одет в голубую куртку без капюшона, серые брюки и такого же цвета кофту, черные кроссовки. Также при себе у пропавшего был черный рюкзак. Если вы видели Владимира после 30 апреля или знаете что-либо о том, где он может сейчас находится, позвоните в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области