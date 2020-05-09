2020-05-09T10:25:43+03:00
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Вывозной рейс для россиян из Китая приземлится в Иркутске

Перелет запланирован на 13 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Вывозной рейс для россиян из Китая приземлится в ИркутскеВывозной рейс для россиян из Китая приземлится в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Продолжается вывоз российских граждан из-за рубежа на родину. Накануне в графике вывоза из-за границы, который публикует Минкосвязь РФ, появился рейс из Китая. Конечная точка перелета – Иркутск. Самолет вылетит из Сицзяо 13 мая в 18.30 по местному времени.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкальском края, Республике Бурятия, Республике Тыва», - сообщает Telegram-канал «Госуслуги: Китай-РФ», созданный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Тем, кто сейчас находится в Китае и хотел бы вернуться в Россию, зарегистрироваться на перелет нужно заранее. Списки пассажиров сейчас формируются.

Когда и как начнут снимать ограничения в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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